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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعلم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برفقة زوجها

صدى البلد

اعتادت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، ما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وظهرت ياسمين عبد العزيز ، بإطلالة انيقة ومتميزة مرتدية فستانا قطيفة كشف عن جسمها الممشوق ، وامسكت علم فلسطين خلال وجودها بحفل وشوشة.
 

وتتميز ياسمين عبد العزيز  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد ياسمين عبد العزيز أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورهم الأخيرة…


 

استبعد الفنان أحمد العوضي إمكانية تعاونه في عمل فني مع ممثلة لديها خلاف مع زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز.


 

وقال أحمد العوضي خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "لحد النهاردة مشوفتش ياسمين عندها خلاف مع حد".


 

وردا على سؤال هل توافق على القيام ببطولة عمل فني أمام ممثلة على خلاف مع ياسمين عبد العزيز، قال أحمد العوضي: "مش هشتغل طبعا، هبدي الشغل على مراتي؟ دي الأصول".

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الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين الفنانة ياسمين عبد العزي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز

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