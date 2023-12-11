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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت مساء أمس في إحدى المناسبات الرسمية بعلم فلسطين.

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خطفت ياسمين عبد العزيز الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الزيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

أتسم فستان ياسمين عبد العزيز بالقماش المخملي الذي يتناسب مع الأجواء الشتوية، وتزينت ببعض الإكسسوارت التي منحتها إطلالة متكاملة.

تعتبر ياسمين عبد العزيز من نجمات الوطن العربي التي تخطف الأنظار بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات، وتتصدر في العديد من الأحيان مؤشرات بحث على مواقع التواصل الأجتماعي .

إليكم الصور…

 

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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