وابل من صواريخ حزب الله يضرب شمال إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإطلاق وابل من ثمانية صواريخ على الأقل من لبنان على مستوطنة معالوت ترشيحا الشمالية هذا الصباح.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اعترض نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية العديد من المقذوفات.

ويشار إلى أن صواريخ أخرى سقطت في مناطق مفتوحة. ولا توجد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات في الهجوم.

وقبل قليل، أفادت الوكالة اللبنانية بأن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا على بلدات الناقورة ومروحين ويارين جنوبي البلاد.

وصعد الجيش الإسرائيلي وتيرة اعتداءاته بعد ظهر امس على نحو عنيف للغاية، اذ شنت المقاتلات الحربية الاسرائيلية غارة استهدفت احد المنازل في بلدة عيترون الحدودية، وافيد ان طواقم الاسعاف توجهت الى المكان، وتسببت الغارة بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الآمنة بالارض، وتضرر عدد كبير اخر وحضرت الى المكان طواقم اغاثة. وفي حصيلة الغارة الجوية افيد عن وقوع 4 إصابات بين المواطنين، وحالة اغماء واحدة، وتم نقل المصابين الى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل.

وللمرة الثانية، استهدف الجيش الاسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني بقذيفة من دبابة من دون وقوع اصابات. وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على تلة حمامص في سردا، منطقة الشقيف خراج بلدة كفرشوبا، وبلدة كفركلا الحارة المحادية لتلة العويضة.



في المقابل أعلن “حزب الله” أنه شن هجومًا جويًا بطائرات ‏مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ‏ثكنة يعرا.

كما اعلن الحزب في بيانات آخرى استهداف ‏مواقع ‏جل ‏العلام وزبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا وقلعة هونين وموقع بركة ريشا. كما اعلن تدميره دشمة في موقع العباد يتحصن فيها الجنود الإسرائيليون ولاحقا استهدف تجمعًا في قلعة هونين كما استهدف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان .