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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية بأكتوبر والشيخ زايد استعدادا لفتح صناديق الاقتراع

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأ الناخبون في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية في مدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قبل نحو ساعة من فتح صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من العملية الانتخابية؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.


ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اصطفاف الناخبين أمام اللجان الانتخابية المقامة بمدرسة النصر الرسمية للغات، ومدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، ومدرسة 6 أكتوبر الشاملة بمدينة السادس من أكتوبر، ومركز شباب الشيخ زايد، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، ومدرسة بلال بن رباح الرسمية للغات بحدائق أكتوبر.


وحمل عدد من الناخبين الأعلام الوطنية، فيما حرصوا على إفساح المجال لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للانتظار في الصفوف الأولى على المقاعد المخصصة لهم.


وفي السياق ذاته، رصد مندوب "أ ش أ" تواجدا مكثفا لرجال الشرطة بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك بالطرق والمحاور المؤدية إليها، تنفيذا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات الرئاسية.


وكان اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قد شهد تواجدا مكثفا من قبل الناخبين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في ذلك العرس الديمقراطي؛ حيث احتشدوا أمام اللجان والمقار الانتخابية في أجواء احتفالية مبهرة.
 

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