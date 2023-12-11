انبسطوا وعبروا عن فرحتكم.. برلماني: الشباب الحصان الأسود لـ الانتخابات الرئاسية 2024|فيديو

قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، إن حشود المصريين فى الانتخابات الرئاسية أغضبت الأعداء، معلقاً:"أوعوا تتكسفوا تفرحوا، افرحوا وعبروا عن فرحتكم"

الانتخابات الرئاسية 2024



وأضاف محمود القط خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة عبر فضائية "صدى البلد"، أن الناخبين في جميع الأنتخابات حول العالم يحتفلوا وفقاً لطقوسهم، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية 2024 تحظى بشفافية مطلقة و تنظيم، وترتيبات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى، أن الحصان الأسود لهذه الانتخابات الرئاسية 2024 ، هو الشباب من الفئة العمرية 18_25، وهذه الشريحة لم يكن لها حق الانتخاب في الانتخابات السابقة.