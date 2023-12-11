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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الدولة للإنتاج
وزير الدولة للإنتاج الحربي

أدلى وزير الدولة للإنتاج الحربي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

عرضت قناة صدى البلد، خبر عاجل يفيد فتح أبواب اللجان أمام الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وعملية التصويت تبدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

 

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة

المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

 

لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم عددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
 

الانتخابات الرئاسية صدى البلد الناخبين السيسي عبد الفتاح السيسي فريد زهران

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