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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالتردد.. تعرف على القناة العربية الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2023

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

ساعات قليلة تفصلنا عن بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 7 أندية.

ويتساءل الكثير من عشاق وجماهير كرة القدم عن القنوات الناقلة لمونديال الأندية، خاصة مع مشاركة ممثل مصر بالبطولة النادي الأهلي.

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موعد كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2023، غدا الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر وتستمر حتى 22 ديسمبر.

وتفتتح بطولة كأس العالم للأندية، بمباراة الاتحاد السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي وذلك يوم 12 ديسمبر في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويستهل الأهلي بطولة كأس العالم للأندية، من منافسات الدور الثاني "دور ربع النهائي"، حيث سيواجه الفائز من (اتحاد جدة وأوكلاند سيتي).

وتقام مباراة الأهلي الأولي في كأس العالم للأندية يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة و9 بتوقيت السعودية.

ما الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية؟

الأهلي المصري، الفائز بدوري أبطال إفريقيا.

اتحاد جدة، من الدولة المضيفة للبطولة وحامل لقب الدوري السعودي.

مانشستر سيتي الإنجليزي، الفائز بدوري أبطال أوروبا.

أوراوا الياباني، الفائز بدوري أبطال آسيا.

ليون المكسيكي، الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف. 

أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا.

فلومينيسي البرازيلي، الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية.

ما القنوات الناقلة لـ كأس العالم للأندية؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إذاعة بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية ssc، كما سيتم بث المباريات بشكل مباشر عبر منصات فيفا الرقمية.

وفيما يلي تردد قنوات الرياضية السعودية SSC:

عرب سات (بدر 26 شرق)

التردد: 12418 و12380

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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