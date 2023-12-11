المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

تصدر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الأخيرة لجندي إسرائيلي وهو منكب على سلاحه في ساحة القتال إلا أن شخصًا ما قام بالنقر فوق رأسه عدة مرات حتى استيقظ ثم نظر إليه ووجهه مليء بالرماد.

انتشر مقطع الفيديو هذا سريعًا عبر حسابات موقع التواصل الاجتماعي حيث يقول الكثيرون إنه جندي إسرائيلي تظاهر بوفاته إلا أن حركة حماس في غزة التقطته.

غير مؤكد

لكن هذه الكلمات غير مؤكدة حيث إن الشخص الذي التقطه يحمل نفس نوع سلاح الجندي بالجيش الإسرائيلي، (فربما يكون زميله له بالجيش الإسرائيلي ويحاول إيقاظه؛ أو أحد أعضاء حركة حماس معه سلاح من نفس النوع أو أخذ سلاح من أحد الجنود الإسرائيليين المتوفين في المعركة). كما أنه من الواضح أن الشخص الذي نقر فوق رأسه يرتدي زي من نفس لون زي الجندي حيث ظهر ذلك على معصمه.

إضافة إلى ذلك، أوضح الفيديو أصوات المحيطين به وهم يتحدثون بلغة غير عربية على عكس ما يفعل أعضاء حركة حماس حيث يتحدثون اللغة العربية.

وفي جميع الأحوال، فإذا كان الجندي الإسرائيلي نائمًا على سلاحه أثناء القتال فهذا أمر غريب للغاية، وإذا كان يتظاهر بالوفاة والتقطه أحد أعضاء حركة حماس فهذا أمرًا يدل على عدم الشجاعة.