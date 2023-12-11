محافظ الإسكندرية يتابع سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، سير العملية الانتخابية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة منذ الصباح الباكر، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والعميد أ ح/ محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، والأستاذ محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ستظل منعقدة لحين الانتهاء من الانتخابات، وبحضور جميع القيادات المعنية والتنفيذيين والجهات المشاركة في العملية الانتخابية لمتابعة الأحداث على مدار اليوم.



ولفت إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين وهي:

على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

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