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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

10 آلاف متطوع.. الشباب المصري: مستمرون في متابعة عملنا لليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي استمرار العمل باليوم الثاني للاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية ، بغرفة العمليات المركزية التابعة لبرنامج الرصد والمتابعة لمجلس الشباب المصري، وذلك في رصد سير العملية الانتخابية ميدانياَ، من خلال أكثر من 10 الأف متطوع متابع وراصد تابعين للمجلس بجميع محافظات الجمهورية وذلك منذ بداية فتح اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحاً ومستمرين حتى غلق أبواب اللجان الانتخابية، في تمام الساعة التاسعة مساءً. 
وأضاف رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن غرفة العمليات المركزية، رصدت نسبة اقبال للتصويت متوسطة بمحافظات الجمهورية، وكان النصيب الاكبر لفئة العمال، ويليهم المرأة والشباب، مؤكداً أن نسبة الناخبين كانت كثيفة للغاية بمحافظات الغربية و الشرقية والاسماعيلية خلال النصف الاول من اليوم الثاني للعملية الانتخابية.

وأشار الدكتور محمد ممدوح، إلى أن المرصد الإعلامي للانتخابات الرئاسية، التابع للبرنامج الوطني للرصد والمتابعه بمجلس الشباب المصري، رصد اغلب الاخبار التي تم نشرها بشأن العملية الانتخابية، بوكالات الانباء والمواقع الاخبارية العربية والاجنبيه والاقليمية بالأمس وجاري العمل على تضمينها ضمن تقرير المرصد في هذا الصدد.

وأوضح رئيس مجلس الشباب المصري، أن الغرفة المركزية والمرصد الاعلامي لديهم خطة واضحة ومختلفة باليوم الثاني للعملية الانتخابية الرئاسية، يعملون على تنفيذها خلال الساعات القليلة القادمة وذلك في إطار خطة المجلس لتعزيز قيم ومفاهيم الشفافية والنزاهة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام .

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