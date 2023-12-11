عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مقار اللجان الانتخابية بالمنصورة والسنبلاوبن وأجا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني بجولة تفقدية تفقد خلالها عددا من مقار اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة ومركز ومدينة السنبلاوين ومركز ومدينة أجا لمتابعة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم من خلال توفير أماكن انتظار للمواطنين ولكبار السن وذوي القدرات الخاصة، حيث تفقد مقار اللجان الانتخابية من أمام مدارس الملك الكامل وابن لقمان بمدينة المنصورة، ونادي السنبلاوين الرياضي بمدينة السنبلاوين ، ولجنة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة بقرية ميت غراب بالسنبلاوين ، ولجان مجمع مدارس أجا بمدينة أجا.


وقال " المحافظ " ما شاهدناه أمس واليوم من توافد كبير للمواطنين علي اللجان الانتخابية يبرهن علي وطنية شعب الدقهلية وحبه لوطنه ومدي وعيه وأنه شعب مثقف ومسؤول.


وأشار " مختار " إلي أن شعب الدقهلية يصنع ملحمة وطنية غير مسبوقة في حب مصر من توافد الناخبين علي اللجان للإدلاء بأصواتهم وسط جو يسوده الحب والفرحة والسعادة.


كما قال " المحافظ " أدعو أبناء الدقهلية وشبابها الذين لم يشاركوا بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم.


كما أشار " المحافظ " إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وسيحقق أبنائها مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلي أن الدقهلية بشعبها تصنع ملحمة وطنية فريدة من نوعها.


وأوضح  بأن هناك تنسيقا كاملا بين كافة الجهات المعنية وعلي رأسهم القضاة ومديرية الأمن لتوفير وتأمين كافة احتياجات اللجان الانتخابية والقضاة والناخبين اللوجيستية وتذليل جميع العقبات، مشيراً إلي أن هناك متابعة مستمرة لسير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.


والجدير بالذكر أن  إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

FB_IMG_1702297725772
FB_IMG_1702297725772
FB_IMG_1702297721740
FB_IMG_1702297721740
FB_IMG_1702297719664
FB_IMG_1702297719664
FB_IMG_1702297717624
FB_IMG_1702297717624
FB_IMG_1702297715466
FB_IMG_1702297715466
الانتخابات الرئاسية 2024 الاستحقاقات الدستورية الاستحقاقات المشاركة فى الانتخابات الرئاسية محافظ الدقهلية مشي لانتخابات الرئاسية عملية الانتخاب بين انتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

في السعودية والدقي| القصة الكاملة لتصويت لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية.. وهذه العقوبة في انتظارها

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية : نزول المواطنين للتصويت بانتخابات الرئاسة تأكيد للعالم بعظمة انتمائهم

ترشيحاتنا

كتائب القسام تجدد قصف تل أبيب برشقة صاروخية

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

انتخابات الرئاسة.. هشام يكن يدلي بصوته بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل

السقا وطارق لطفي وصلاح عبدالله وسمرة.. الفنانون يمارسون حقهم الدستوري| فيديو

مواطنون يدعمون السيسي أمام لجان الانتخابات: بنحبك وكلنا عايزينك

في عهد الرئيس السيسي |المجلس القومي: المرأة المصرية شغلت مناصب مهمة بالدولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أغاني حكيم .. السيدات الأكثر إقبالا في انتخابات الرئاسة بحلوان |صور

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي

طريقة عمل الجبن الشيدر في المنزل

فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ