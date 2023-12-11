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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"فايننشال تايمز" تتوقع حرمان أوكرانيا من الدعم الأمريكي والأوروبي بحلول نهاية الأسبوع

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يوقفان الدعم المالي لأوكرانيا بحلول هذا نهاية الأسبوع.

وأوضحت “فايننشال تايمز، أنه "قد ينتهي الأمر بالرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لمشاهدة اثنين من أهم حلفائه يرفضان مواصلة المساعدة المالية هذا الأسبوع".

ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا قد تُترك دون دعم من الاتحاد الأوروبي بسبب موقف المجر بشأن تخصيص الأموال، وكذلك بسبب حقيقة أن الدول لم تقرر من أين يمكن الحصول على الأموال المخصصة للمساعدة المالية لأوكرانيا، فالدول منقسمة بشأن هذه المسألة.

وعلى الرغم من أن بروكسل تقول إن جميع الدول باستثناء المجر توافق على تخصيص الأموال لأوكرانيا، إلا أن المسؤولين المجريين يشيرون إلى أنهم ليسوا وحدهم في إحجامهم عن دعم هذه الفكرة.

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وفي الوقت نفسه، تستمر المناقشات حول الميزانية في واشنطن بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس.

وفي وقت سابق، أعرب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس ميرفي، عن ثقته في أن  الولايات المتحدة على وشك التخلي عن أوكرانيا .

الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي أوكرانيا

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