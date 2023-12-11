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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع إسرائيل يكشف عن مهمة جيش الاحتلال في قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إنه من المهم جدا أن تبقى يهودا والسامرة هادئتين حتى يتمكن الجيش من إكمال المهمة في قطاع غزة.

وأضاف جالانت، خلال تقييم الوضع في القيادة المركزية مع قائد القيادة ومسؤولين كبار آخرين: “من المهم جدا أن تبقى يهودا والسامرة هادئتين حتى نتمكن من إكمال مهمتنا في قطاع غزة، القضاء على حماس، ونزع قدراتها العسكرية والحكومية وتحقيق النتيجة المرجوة هناك”.

وتابع: “عندما يتضح ما فعله الجيش الإسرائيلي في غزة، سيؤثر ذلك على يهودا والسامرة وكذلك على جميع الأماكن الأخرى”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في قطاع غزة بعد الحرب.

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وأضاف نتنياهو، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، أن “إسرائيل وحدها ستكون المسؤولة عن نزع السلاح من قطاع غزة”.

وزعم أن “حركة حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع”.

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