القومى للمرأة: تلقينا 239 اتصالا وشكوى خلال اليوم الأول ومنتصف الثاني للانتخابات

أصدر المجلس القومى للمرأة ، تقرير لغرفة عمليات المجلس المركزية لمتابعة مشاركة المرأة ولتلقى شكاوى و استفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115 ، وذلك على مدار اليوم الاول وحتى منتصف اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .
وكشف البيان الرقمى للبلاغات والاتصالات لغرفة العمليات المركزية بالمجلس، عدد الاتصالات والشكاوى التي تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 خلال اليوم الاول وحتى منتصف اليوم الثاني للانتخابات ، حيث وصل إجمالي الاتصالات ( 239 ) اتصال مقسمة إلى 136 شكوى وطلب متعلق بالانتخابات، و
103 استفسار عن دور المجلس والانتخابات بشكل عام
من جانبها أشارت الأستاذه أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس تتابع مشاركة المرأة في الانتخابات والتعرف على العقبات التي تواجهها خلال عملية التصويت ، عبر تلقى شكاوى و استفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115 ، ومحاولة حلها.
ويستمر المجلس القومي المرأة التواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من الهيئة الوطنية للانتخابات وغرف عمليات المحافظين لحل اى معوقات يرصدها المتابعين على مدار أيام الانتخابات.