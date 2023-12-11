القومى للمرأة: تلقينا 239 اتصالا وشكوى خلال اليوم الأول ومنتصف الثاني للانتخابات

أصدر المجلس القومى للمرأة ، تقرير لغرفة عمليات المجلس المركزية لمتابعة مشاركة المرأة ولتلقى شكاوى و استفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115 ، وذلك على مدار اليوم الاول وحتى منتصف اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .

وكشف البيان الرقمى للبلاغات والاتصالات لغرفة العمليات المركزية بالمجلس، عدد الاتصالات والشكاوى التي تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 خلال اليوم الاول وحتى منتصف اليوم الثاني للانتخابات ، حيث وصل إجمالي الاتصالات ( 239 ) اتصال مقسمة إلى 136 شكوى وطلب متعلق بالانتخابات، و

103 استفسار عن دور المجلس والانتخابات بشكل عام

من جانبها أشارت الأستاذه أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس تتابع مشاركة المرأة في الانتخابات والتعرف على العقبات التي تواجهها خلال عملية التصويت ، عبر تلقى شكاوى و استفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115 ، ومحاولة حلها.

ويستمر المجلس القومي المرأة التواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من الهيئة الوطنية للانتخابات وغرف عمليات المحافظين لحل اى معوقات يرصدها المتابعين على مدار أيام الانتخابات.

IMG-20231211-WA0502

IMG-20231211-WA0501

IMG-20231211-WA0500