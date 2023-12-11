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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومى للمرأة: تلقينا 239 اتصالا وشكوى خلال اليوم الأول ومنتصف الثاني للانتخابات

صدى البلد

أصدر المجلس القومى للمرأة ، تقرير لغرفة عمليات المجلس المركزية لمتابعة مشاركة المرأة ولتلقى شكاوى و استفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115 ، وذلك على مدار اليوم الاول وحتى منتصف اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .

وكشف البيان الرقمى للبلاغات والاتصالات لغرفة العمليات المركزية بالمجلس، عدد الاتصالات والشكاوى التي تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 خلال اليوم الاول وحتى منتصف اليوم الثاني  للانتخابات ، حيث وصل إجمالي الاتصالات  ( 239 ) اتصال مقسمة إلى 136 شكوى وطلب متعلق بالانتخابات، و 
103 استفسار عن دور المجلس والانتخابات بشكل عام

من جانبها أشارت الأستاذه أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة  بالمجلس  ، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس تتابع مشاركة المرأة في الانتخابات والتعرف على العقبات التي تواجهها خلال عملية التصويت ، عبر تلقى شكاوى و استفسارات السيدات  على الرقم المختصر 15115 ، ومحاولة حلها.

ويستمر المجلس القومي المرأة  التواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من الهيئة الوطنية للانتخابات وغرف عمليات المحافظين لحل اى معوقات يرصدها المتابعين على مدار أيام الانتخابات.

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