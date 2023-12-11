عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الانتخابات الرئاسية.. فيفى عبده تدلي بصوتها فى مدرسة الأوقاف بالعجوزة

فيفى عبده
فيفى عبده

حرصت الفنانة فيفى عبده على المشاركة فى العرس الديمقراطى والادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الحالية.

فيفى عبده

وتواجدت فيفى عبده بمدرسة  الأوقاف الثانوية للبنات بحي العجوزة شارع خان يونس لتدلى بصوتها فى اللجنة الانتخابية التابعة لها.

بعد ظهور صادم لابنته.. أحمد الفيشاوى يحلق شعر على الزيرو.. شاهد

فى غيبوبة بالعناية المركزة .. تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

الانتخابات الرئاسة

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

فيفي عبدة أفلام فيفى عبده الفنانة فيفي عبده اعمال فيفي عبدة الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

موضوعات متعلقة

سعادة كبيرة.. نادية مصطفى تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

عزيز الشافعي وساندي يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية

فى ذكرى ميلاده.. نجيب محفوظ صاحب أكبر عدد من الأفلام فى تاريخ السينما المصرية

فى ذكرى وفاته .. 5 معلومات عن السيناريست محمود أبو زيد مؤلف فيلم الكيف

أنت السند.. رسالة رنا سماحة لزوجها فى عيد زواجهما الثالث

أخبار الفن| أول رد من شيري عادل على أنباء انفصالها عن طارق صبري.. وعزاء شقيق أحمد حلمي

وسام على صدري.. محمد رمضان يوجه رسالة لوليد توفيق بعد تصريحاته الأخيرة

تعرف على القائمة الكاملة لأيام قرطاج المسرحية

ترشيحاتنا

أحمد موسى: أكثر من 31 مليون مواطن شاركوا في الانتخابات حتى اليوم

خد عنواني وتليفوني.. رسالة عاجلة من أشهر سيدة في مصر لـ السيسي من أمام لجنة الانتخابات|فيديو

المرشح الرئاسي حازم عمر: إحنا كلنا بنتنافس في حب مصر

الدنمارك تستأنف معونتها التنموية لـ فلسطين

لا زيادة في الأسعار| قرارات عاجلة من الحكومة لضبط الأسواق.. حظر تصدير البصل.. ونظام إلكتروني لمراقبة السلع

نجوم الرياضة يشاركون في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ