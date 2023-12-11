محمود مسلم: الإخوان الإرهابية وراء كل كارثة تحدث من أجل هدم الدولة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الإخوان الإرهابية وراء كل كارثة تحدث من أجل هدم الدولة.

وأضاف الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية "صدى البلد"،: "مصر رغم كل ما تواجهه من تحديات كبيرة وأزمات اقتصادية ضربت العالم أجمع، إلا أنها لم تتأخر يوما في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة".

وأشار الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ،: "الأحداث في غزة ألقت بظلالها على الانتخابات الرئاسية في مصر"، مضيفا: "الأحداث في غزة ساهمت بقدر معقول في انتفاضة الناس وخروجهم للانتخابات الرئاسية".

وتابع: "الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر برعاية القيادة السياسية، وخلق حالة جديدة للسياسة المصرية لجميع فئات الوطن والأحزاب السياسية".