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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يشيد بالإقبال الكبير على المشاركة في انتخابات الرئاسة 2023

محمد شبانة
محمد شبانة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المواطن المصري يستحق الإشادة؛ في ظل الإقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني على التوالي، وهو ما يؤكد أنها ستكون الانتخابات الأكثر مشاركة في تاريخ مصر.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: "رئيس البرلمان العربي أشاد أيضا بالانتخابات الرئاسية المصرية، وقاموا برصد الاقبال الكبير والحضور المكثف من جانب المصريين، كما تحدث عن التطور الكبير في إدارة العملية الانتخابية".

وأضاف: "أوجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على العمل الكبير الذي قامت به في الفترة الأخيرة، والسهولة واليسر في معرفة أي شخص لمكان اللجنة الانتخابية، وهناك سهولة كبيرة في الإدلاء بالأصوات، والمشهد مفرح كبير".

وواصل: "كل من حاول النيل من الشعب المصري، تعرض لصدمة بالغة من الاقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية، والشعب المصري يقدم نموذج من التكاتف والتلاحم، وكل هيئات الرصد في العالم أشادت بالعملية الانتخابية".

وأكمل: "الشعب المصري خرج وقال كلمته وقام بتدعيم الدولة.. وكل التحية للمصريين على الإقبال الكبير والمشاركة بقوة في الانتخابات، مصر تحتاج لمساندة شعبها وأن يخرج بالإدلاء بصوته واختيار الأصلح لقيادة الدولة حتى 2030".

وأتم: "هذه مسئولية لكل مواطن مصري، أن يخرج ويدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية".

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