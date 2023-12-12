30 مليون ناخب.. كاتب صحفي: مشهد الانتخابات صادم للصحافة الأجنبية

قال الكاتب عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، إنه يتوقع أن مشهد الانتخابات اليوم سيكون صادم للعديد من وسائل الإعلام الأجنبية، نظرا لاستخدامهم لغة و خلفية واحدة في القصص الإخبارية عن مصر ولم يكن من المتوقع أن يكون هناك هذا الاقبال و الزخم الكبير في التقارير التي نُشرت بالأيام الماضية.

وأوضح "إبراهيم"، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على شاشة ON، أن قرأه المشهد من قبل الصحافة الأجنبية سيكون مختلفا، متوقعا عدم تغيير في اللهجة و اللغة الخاصة بهم لوجود ثوابت تعمل عليها هذه الوسائل الإعلامية، منوها إلى أن عدد الناخبين الذي وصل إلى 30 مليون ناخب حتى الأن هو رقم كبير و ضخم في المشاركة السياسية.

الصورة السلبية

ولفت "إبراهيم"، إلى أنه لازالت الصورة السلبية المسيطرة على عقلية بعض المراسلين هي السائدة و لكن في اعتقاده أنه ستحدث عمليات مراجعة في الأيام الأخيرة مثلما حدث من قبل.