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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر يفتح باب تقديم مشاريع مكافحة التغير

تغير المناخ
تغير المناخ

فتح برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر في دورته الثانية باب تقديم المقترحات لتحديد المشروعات المصرية التي تكافح تغير المناخ والتي يمكن أن تستفيد من الدعم ومشورة الخبراء لمساعدتها على جذب الاستثمار. ومن المتوقع اختيار 8-12 مشروعا من قطاعات الطاقة والمياه والزراعة الذكية والنقل النظيف والنفايات والغابات والاقتصاد المتجدد.

يبحث برنامج تسريع تمويل المناخ بتمويل من الحكومة البريطانية عن مشاريع في مرحلة ما قبل إمكانية التنفيذ تسعـى إلى استثمار لا يقل عن مليون دولار أمريكي. باب تقديم المقترحات مفتوح من 12 ديسمبر حتى 5 فبراير.

يقدم هذا البرنامج الفريد من نوعه للمشاريع المختارة دعمًا شخصي من خبراء تقنين وماليين لتعزيز خطط أعمالهم وزيادة فرصهم في العثور على الاستثمار. يشمل دعم المشاريع تحسين النماذج المالية، والنصائح والتدريبات حول كيفية عرض أفكارهم ومخططاهم للمستثمرين والمشورة حول كيفية تقييم التأثيرات المناخية والتوعية بها وتعزيز المساواة بين الجنسين والادماج الاجتماعي (دعم المرأة والمجتمعات المتضررة) في نموذج أعمالهم. ستتاح للمشاريع فرصة الالتقاء وتقديم مشاريعهم للمستثمرين في الحدث النهائي الذي سيعقد في يوليو 2024.

يهدف برنامج تسريع تمويل المناخ إلى تحسين تدفق التمويل الأخضر أو تمويل المناخ في مصر، لدعم التحول الأخضر في مصر وخفض الانبعاثات.

قال السفير البريطاني بالقاهرة:

"مع اختتام مؤتمر المناخ الثامن والعشرين كوب28، نغتنم هذه اللحظة للإعلان عن الدورة الثانية من طلبات التقديم على برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر، والتي تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المشاريع الصديقة للبيئة داخل البلاد. وبعد استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ السادس والعشرين كوب26 ونقل الرئاسة لاحقًا إلى مصر في مؤتمر المناخ السابع والعشرين كوب27، تعاون البلدان على تعزيز برنامج المناخ، وهو الالتزام الذي استمر حتى مؤتمر المناخ الثامن والعشرين. وتماشيًا مع شراكتنا الخضراء المستدامة، تلتزم المملكة المتحدة بدعم تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر. ومن خلال هذه المبادرة، نطمح إلى تنمية بيئة مزدهرة للمؤسسات الخضراء ودفع الاستثمارات الخضراء إلى الأمام."

يتم تنفيذ برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر من خلال شريك جديد(فلات سيكزلابز) والذي سيقوم بالترويج للبرنامج وإدارته للمشاريع المختارة.

وتعليقا على برنامج تسريع تمويل المناخ، قال يحي حوري، مسئول البرامج في فلات سيكزلابز:

"نحن نتطلع إلى قيادة عملية تنفيذ برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر، دولة معروفة بأنها مصدر كبير لرواد الأعمال الشباب الواعدين المليئين بالطاقة والأفكار والمشاريع الإبداعية. إن التحديات المتعلقة بتغير المناخ أضحت حاسمة بشكل متزايد، ومن مسئوليتنا الجماعية دعم نجاح الحلول المبتكرة التي تهدف إلى معالجة هذه التحديات العالمية."

شهدت المرحلة الأولى من برنامج تسريع تمويل المناخ حصول ثماني مشروعات على الخبرة الفنية والمالية قبل عرضها على المستثمرين في الحدث النهائي الذي أقيم في السفارة البريطانية بالقاهرة في مايو 2023. تعمل هذه المشروعات في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي الأخرى (AFOLU)، والاقتصاد الأزرق، والصناعة والتصنيع، والنفايات.

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