بدء توافد المواطنين على لجان الاقتراع بقرى ومدن سيناء

بدأ المواطنون في محافظة شمال سيناء ، التوافد على لجان الاقتراع على مستوى قرى ومدن المحافظة ، لليوم الثالث على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024م.، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

مقرات اللجان:

حيث شهدت لجان الإنتخابات ، إقبالًا كثيفًا من المواطنين على مقرات اللجان الانتخابية خاصة في القرى للإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث لفعاليات الاستحقاق الرئاسي، .وقد تصدر الشباب والمرأة المشهد في مختلف المراكز والأندية الرياضية بالقرى والمدن.





وتضم شمال سيناء لجنة عامة بها 11 دائرة انتخابية موزعين على 40 مقرا انتخابيا بعدد 53 لجنة انتخابية تضم 7 لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.