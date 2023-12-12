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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل رموش الست

طريقة عمل رموش الست
طريقة عمل رموش الست

تعتبر رموش الست من أشهى الحلويات الشرقية التى يعشقها الجميع، كما أنها تتسم بمذاقها الفريد وملمسها الناعم وقوامها اللين الشهير على الإطلاق، لذلك تقدم الشيف هبة أبو الخير .
 

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مكونات عمل رموش الست 

نصف كوب سميد
كوب و ربع دقيق
نصف كوب زبدة
معلقتين كبار سكر مطحون
معلقتين كبار جوز هند ناعم
بيضة
نصف معلقة صغيرة فانيليا
نصف معلقة صغيرة بكينج باودر
معلقة كبيرة حليب

 

طريقة عمل رموش الست

في طبق نحط الزبدة على السكر البودره ونضربهم كويس بمضرب يدوي لحد ما السكر يدوب خالص وبعدين نضيف البيضة والفانيليا ومعلقة الحليب ونضرب كويس لحد ما البيضه تختفي.


في طبق تاني ننخل الدقيق ونضيف معاه السميد وجوز الهند والبيكينج البودر و بعدين نضيفهم على خليط الزبدة و السكر البودرة و نحرك لحد ما العجينة تبقا متماسكة.


نحط الخليط بدون عجن في كيس نضيف و ندخله التلاجة لمدة نصف ساعة
ناخد مقدار معلقة من العجينة و نكورها على شكل عين ونضغط عليها بالشوكة بالطول و العرض
وندهن الوجه بيض وحليب بالفرشاه .


ندخلها فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 150 لمدة 25 دقيقه لحد ما لونها يبقا ذهبي نخرجها و نسقيها شربات خفيف ونصفيها ونزينها بالفستق المفروم أو جوز الهند.

مكونات عمل رموش الست عمل رموش الست طريقة عمل رموش الست السكر الزبدة ​​​​​​​health

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