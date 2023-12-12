اقبال كبير في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء



فتحت لجان الانتخابات الرئاسية في محافظة شمال سيناء أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحًا بعد وصول القضاة واتخاذ الإجراءات الإدارية لبدء عملية التصويت في الاستحقاق الانتخابي للرئاسة 2024.



وأكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، علي الاقبال الكبير في الدقائق الأولي لفتح اللجان في ثالث أيام الانتخابات في مختلف اللجان الانتخابية.



أشار المحافظ، الي أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة لم تتلق أي إخطارات او شكاوي خلال اليومين الماضيين، وأن العملية الانتخابية تسير في سهولة ويسر.



الشكل مشرف:

وجدد المحافظ، دعوته لأبناء شمال سيناء بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى تظهر المحافظة بشكل مشرف، موجهًا التحية للمواطنين الذين قاموا بالتصويت خلال اليومين الماضيين.



بدوره اكد اللواء اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أن شمال سيناء تضم لجنه عامه بها ١١ دائرة انتخابيه موزعين على ٤٠ مقر انتخابي بعدد ٥٣ لجنه انتخابيه تضم ٧ لجان وافدين، مشيرًا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.