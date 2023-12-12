عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب المجاهدين تفجر آلية عسكرية للاحتلال في مخيم جنين

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت كتائب المجاهدين قيام مجموعة مجاهدة من الخلية رقم (685) في  الضفة المحتلة من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة محلية الصنع في مخيم جنين وذلك في تمام الساعة 6 صباح اليوم .

من جانبها؛ قالت سرايا القدس : منذ فجر اليوم نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني محققين فيهم إصابات مباشرة في محوري التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة.
 

وأضافت سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

كما فجرت المقاومة الفلسطينية عددا من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

ترشيحاتنا

إقبال تاريخي على الانتخابات الرئاسية 2024.. وحزب الكنبة يختفي

عدا لجنة الوراق.. الوطنية للانتخابات: جميع اللجان فتحت أبوابها للمواطنين فى التاسعة

بالتنورة والمزمار البلدي.. شاهد استقبال مميز للناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية بأكتوبر

خدمة مجانية.. سيارات لنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالمرج.. صور

مـ جزرة جديدة بحق الفلسطينيين..17 شهيداً من عائلة أبو الروس في مخيم النصيرات

الهيئة الوطنية: العملية الانتخابية تسير بشكل منضبط.. والكثافات مرضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

فيديو

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ