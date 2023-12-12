كتائب المجاهدين تفجر آلية عسكرية للاحتلال في مخيم جنين

أعلنت كتائب المجاهدين قيام مجموعة مجاهدة من الخلية رقم (685) في الضفة المحتلة من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة محلية الصنع في مخيم جنين وذلك في تمام الساعة 6 صباح اليوم .

من جانبها؛ قالت سرايا القدس : منذ فجر اليوم نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني محققين فيهم إصابات مباشرة في محوري التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة.



وأضافت سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

كما فجرت المقاومة الفلسطينية عددا من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.