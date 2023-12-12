لليوم الثالث.. وكيل تعليم مطروح يقود مسيرة حاشدة للمعلمين للتصويت بالانتخابات الرئاسية

قاد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية وهدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام مسيرة حاشدة تضم مئات المعلمين والإداريين وذلك للتصويت بلجان وسط مدينة مرسي مطروح في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

انطلقت المسيرة من أمام ديوان عام المديرية تضم جمع غفير من العاملين بالتربية والتعليم كذلك ببعض المديريات الخدمية رافعين أعلام الجمهورية متجهة نحو عدد من مقار الاقتراع بمدينة مرسى مطروح وسط مشاركة ايجابية غير مسبوقة للمنظومة التعليمية فى العرس الانتخابى الديمقراطى

و قال شحاته أن الصورة الإيجابية التي صدرها تعليم مطروح تعكس مدى الجهد الذى قام به قيادات المديرية خلال الشهر الماضي للتجهيز للانتخابات الرئاسية من خلال إعداد قاعدة بيانات للسادة المعلمين الذين لهم حق الانتخاب كذلك تنفيذ حزمة برامج تدريبية عن قيم الولاء و الانتماء وأيضاً التيسير على كافة المعلمين للإدلاء بأصواتهم فى العرس الانتخابي والتي كان من نتائجها هذا الصورة الإيجابية المضيئة لمعلمى مطروح خلال المشاركة فى العملية الانتخابية و ذلك فى ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم و التعليم الفنى ووفقاً لتعليمات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وقدم وكيل الوزارة مجدداً الشكر للقيادات التربوية ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والزملاء المعلمين والإداريين تقديراً للمشاركة الإيجابية الحاشدة بهذا الاستحقاق الدستوري .

الانتخابات الرئاسية

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