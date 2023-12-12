سكان مدينتي يتوافدون على اللجان للتصويت في آخر أيام انتخابات الرئاسة.. صور

شهدت المدرسة المتكاملة بمدينتي بالقاهرة، إقبالا كبيرا من الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
وحرص المواطنون على التوافد على لجان الاقتراع مع بداية التصويت في اليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية، حيث اصطفوا في طوابير.
وشهد المجمع الانتخابي، تواجد عدد من المتطوعون، والذين قاموا بتنظيم دخول الناخبين وتقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لهم.
وكانت النسبة الأكبر من المشاركين من فئة الشباب، حيث تواجدوا أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وحمل المواطنون أعلام مصر، احتفالًا بالمشهد الانتخابي والاستحقاق الدستوري، الذي شهد مشاكرة كثيفة بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد وصولها إلى 45% من إجمالي قاعدة الناخبين الذي يحق لهم التصويت.
وانطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء. وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.