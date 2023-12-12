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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح ثاني بوسترات فيلم "عصابة عظيمة" لـ إسعاد يونس

عصابة عظيمة
عصابة عظيمة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة عظيمة، ثاني بوسترات العمل المقرر طرخه فى السينمات خلال الأسابيع القادمة.

وضم البوستر معظم أبطال الفيلم وأبرزهم اسعاد يونس ومحمد محمود وفرح الزاهد ورنا رئيس وكريم عفيفي.

عصابة عظيمة

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فيلم عصابة عظيمة

 

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول إسعاد يونس حيث تجسد شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على خطة لإستعادة حقوقهما.

ويضم العمل أبرز النجوم الشباب ، وهم: رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.

تعاون إسعاد يونس مع أحمد مكي فى السينما

 

وعلى صعيد أخر ، أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع والتى تمتلكها الفنانة إسعاد يونس عن عودة الفنان أحمد مكي للسينما مجددا بعد غياب 10 أعوام ، حيث أعلنت الشركة خلال الأيام الماية ، عن إنتاج الفيلم الجديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024. ويأتي هذان الفيلمان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط.

عصابة عظيمة الشركة العربية للانتاج والتوزيع الفنانة إسعاد يونس رنا رئيس فرح الزاهد فيلم عصابة عظيمة

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