في مشهد حضاري.. عمال مصر يحتشدون أمام لجان الانتخابات

قال رئيس اتحاد عمال مصر محمد جبران إن عمال مصر بجميع محافظات الجمهورية يسطرون ملحمة وطنية بالاحتشاد أمام لجان الانتخابات؛ في مظهر حضاري يليق بمصر وتاريخها وحضارتها.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس عمال مصر لغرفة عمليات النقابة العامة للعاملين بالبترول في نادي بتروسبوت؛ لمتابعة التصويت في انتخابات الرئاسة في يومها الثالث، ومتابعة إجراءات التصويت وحشد العاملين للمشاركة في الانتخابات.



وأضاف رئيس اتحاد العمال أن تلك الحشود الغفيرة، رسالة للعالم بأن المصريين يقدمون نموذجًا في الممارسة الديمقراطية، وأنهم على قلب رجل واحد، للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.



وأوضح أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات من جميع طوائف الشعب المصري؛ دليل قوي على مدى وعي الشعب المصري بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، وبحجم المخاطر التي تهدد الأمن القومي.



وأكد أن المشاركة بالانتخابات واجب وطني، وعلى جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والمجتمعية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الذي يتابعه العالم، من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.