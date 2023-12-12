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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"طلاب من أجل مصر" تنظم ندوة لطلاب حلوان للتحصين ضد المخاطر الفكرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان ندوة ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، بعنوان "الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية"، بحضور فضيلة  الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية.

وتقام فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وتنطلق الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2023/12/14 بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وتقام الندوة تحت إشراف كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، والأستاذ محمد جاد مديرعام إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

انتخابات الرئاسية 2024 الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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