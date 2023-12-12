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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق حلوان يحصد المراكز الأولى ببطولة الريشة الطائرة للجامعات المصرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت جامعة حلوان في بطولة الريشة الطائرة للجامعات المصرية التي أقيمت بالجامعة الأمريكية  ضمن بطولات الدورة الـ51 "دورة الشهيد الرفاعي".

وجاءت المشاركة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وحصلت الجامعة على:

المركز الثالث - فرق طلبة:( عبدالرحمن يوسف محمد، سيف الدين زكي درويش، محمد أشرف أحمد)

المركز الثالث - فرق طالبات: ( يارا أحمد فؤاد، سهيلة علي عبدالمجيد، أميرة حسام الدين حسن)

المركز الثالث - زوجي طالبات:( يارا أحمد فؤاد، سهيلة علي عبدالمجيد)

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بما حققه فريق الجامعة من إنجازات في هذه البطولة، مؤكدًا على أهمية دعم ممارسة الأنشطة الرياضية وصقل المواهب، وحرص الجامعة الدائم على تشجيع الطالبات على ممارسة مختلف الرياضات.

وجاءت المشاركة المشرفة للجامعة تحت إشراف كل من:   هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب،  أيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

بينما أشرف على الفريق فنيًا كل من: الدكتور إبراهيم عطية مشرف طلبة، الدكتورة مؤمنة محمود مشرفة طالبات، الدكتور عمرو السيد .

 

الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة

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