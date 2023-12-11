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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطوير بـ كليتي التجارة والعلوم جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

 

 

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لكلية العلوم، وكان فى استقباله الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية ووكلاء الكلية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطلاع على التطويرات الحديثة بالكلية.
وتفقد الدكتور قنديل قاعات التدريس والمعامل، في إطار اهتمام الجامعة بمتابعة أعمال التحديث وفق الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لرفع كفاءة البنية التحتية.

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كما قام رئيس الجامعة بزيارة تفقدية لكلية التجارة وإدارة الأعمال، حيث التقى بالدكتور جمال علي عميد الكلية، واطلع على آخر المستجدات بشأن الاختبارات الإلكترونية بالكلية.

وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة وضعت آليات للعمل بجدية من أول يوم دراسي، والعمل على تفعيل خطة الأنشطة الطلابية. كما تفقد منشآت الجامعة واللاندسكيب الداخلي.

ورافق رئيس الجامعة في جولته الاستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، الاستاذة فريدة محمد هاشم أمناء الجامعة المساعدين، الاستاذ طارق على مدير عام  مكتب رئيس الجامعة.

الاختبارات الالكترونية التجارة وإدارة الأعمال

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