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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حلوان تحصد 6 ميداليات ذهبية في بطولة ألعاب القوى للجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

حصد منتخب جامعة حلوان لذوي الهمم أكبر عدد من الميداليات في بطولة ألعاب القوى للجامعات "دورة الشهيد الرفاعى" الـ 51، بواقع 6 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.

وجاءت المشاركة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وجاءت النتائج وأسماء الأبطال كالتالي
١-خالد ربيع مركز أول 100م ارجل سليمه
٢-محمد احمد عبد العزيز مركز اول  100م قصار القامه
٣-شهد علاء مركز اول  100م اعاقه سمعيه
٤-مريم نبيل مركز اول  200م اعاقه ذهنيه
*-محمد احمد عبد العزيز مركز اول  200م قصار القامة
٦-خالد ربيع مركز اول  وثب طويل ارجل سليمه
٧-محمود محمد شفيق مركز ثاني  100 م قصار القامة
*-صبري خالد الهادي مركز ثاني  400 م اعاقه بصرية
٩-شهد علاء مركز ثاني  200 م إعاقة سمعية
١٠-اسماء خضر مركز ثاني  200 م ارجل سليمه
١١-ابراهيم محمد محمد مركز ثاني  قذف القرص ارجل سليمة
١٢-ابراهيم محمد محمد مركز ثاني  دفع الجلة ارجل سليمة
١٣-شهنده إبراهيم مركز ثاني  دفع الجلة ارجل معاقة
١٤-شهنده إبراهيم مركز ثاني  رمي الرمح ارجل معاقة
١٥-مريم نبيل مركز ثالث  100 م اعاقه ذهنيه
١٦-اسماء خضر مركز ثالث  100 م ارجل سليمه
١٧-احمد مؤمن مركز ثالث  100 م اعاقه ذهنيه*
١٨-محمود حمدي مركز ثالث  وثب طويل اعاقه سمعيه
١٩-محمود محمد شفيق مركز ثالث  دفع الجلة قصار القامة
٢٠-كريم عادل مركز ثالث  دفع الجلة اعاقه بصرية
٢١-يوسف جمال مركز ثالث  قذف القرص ارجل سليمة
٢٢-يوسف جمال مركز ثالث رمي الرمح ارجل سليمة
٢٣-احمد مؤمن مركز ثالث  200 م اعاقه ذهنية


وجاءت المشاركة  تحت إشراف كل من: الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

جامعة حلوان

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الانتخابات الرئاسية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة

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