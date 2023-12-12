عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العاملون في مستشفي بدر الجامعي يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شارك العاملون في مستشفي بدر الجامعي التابعة لكلية الطب بجامعة حلوان، من أطباء و تمريض و وإداريين بإشراف الدكتورة رشا رفاعى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد فاضل مدير المستشفى، في العرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية 2024.

txt

لطلاب جامعة حلوان.. رابط التسجيل بالبرامج التدريبية في مركز اللغات

txt

إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بالانتخابات الرئاسية بالزيتون قبل غلق اللجان

txt

احتشاد طلاب المدن الجامعية بـ حلوان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

txt

أعلام مصر ترفرف أمام اللجان الانتخابية بالزيتون بعد انتهاء ساعة الاستراحة

txt

تطوير بـ كليتي التجارة والعلوم جامعة حلوان

txt

كبار السن بالأميرية يهتفون “تحيا مصر” بعد الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية |فيديو

txt

بالطبلة والزغاريد .. المواطنون يحتفلون أمام لجان الزيتون الانتخابية| فيديو

txt

زيارة ميدانية لطلاب آداب حلوان للتعرف على فرص التوظيف بعد التخرج

txt

مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية يتفقد الخدمات المقدمة بجامعة أسيوط

txt

رافعا علم مصر .. مواطن يحتفل بالانتخابات الرئاسية بعد الإدلاء بصوته بالأميرية

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بوعي منتسبي جامعة حلوان والشعب المصري الذي قال للعالم أجمع إن مصر بلد الحضارة، معربا عن فخره بوعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والنزول إلى صناديق الاقتراع وممارسة الحقوق التي منحها الدستور المصري للمواطنين..


وأكد الدكتور السيد قنديل أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، مشيراً إلى أن مشاركة المصريين الإيجابية في الانتخابات تأتي تعبيراً عما يشعر به المصريين تجاه وطنهم مصر، وإعطاء رسالة للعالم أجمع في الانتماء الوطني بالاصطفاف لدعم الوطن في الانتخابات الرئاسية والمشاركة الإيجابية الكثيفة، والتي لم تقف عند حد المشاركة في التصويت فقط، بل امتدت لمشاركة الطلاب في دعم العملية الانتخابية من خلال تواجدهم أمام المقار الانتخابية وتيسير التعرف على اللجان الانتخابية والمساعدة في تنظيم وتوجيه حركة الناخبين، مؤكداً أن تلك الإيجابية تعكس الوعي القومي لدى الطلاب.

جامعة حلوان

IMG-20231212-WA0016
IMG-20231212-WA0016
IMG-20231212-WA0015
IMG-20231212-WA0015
IMG-20231212-WA0014
IMG-20231212-WA0014
IMG-20231212-WA0013
IMG-20231212-WA0013
IMG-20231212-WA0011
IMG-20231212-WA0011
الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

موضوعات متعلقة

لطلاب جامعة حلوان.. رابط التسجيل بالبرامج التدريبية في مركز اللغات

إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بالانتخابات الرئاسية بالزيتون قبل غلق اللجان

احتشاد طلاب المدن الجامعية بـ حلوان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعلام مصر ترفرف أمام اللجان الانتخابية بالزيتون بعد انتهاء ساعة الاستراحة

تطوير بـ كليتي التجارة والعلوم جامعة حلوان

كبار السن بالأميرية يهتفون “تحيا مصر” بعد الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية |فيديو

بالطبلة والزغاريد .. المواطنون يحتفلون أمام لجان الزيتون الانتخابية| فيديو

زيارة ميدانية لطلاب آداب حلوان للتعرف على فرص التوظيف بعد التخرج

ترشيحاتنا

مـ جزرة جديدة بحق الفلسطينيين..17 شهيداً من عائلة أبو الروس في مخيم النصيرات

الهيئة الوطنية: العملية الانتخابية تسير بشكل منضبط.. والكثافات مرضية

إقبال كثيف من الناخبين على لجان الزمالك .. شاهد

رد الجميل.. الانتخابات الرئاسية تشهد إقبالا كثيفا من الشباب والمرأة

في آخر أيام الانتخابات الرئاسية| إقبال كثيف من السيدات بالمرج.. وتوافد الناخبين بكثافة في المنيل ومصر القديمة

هل يجوز البيع لمن كانت أمواله حرام؟.. انتبه لـ5 أمور حتى لا تصيبك لعنته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

فيديو

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ