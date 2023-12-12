العاملون في مستشفي بدر الجامعي يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

شارك العاملون في مستشفي بدر الجامعي التابعة لكلية الطب بجامعة حلوان، من أطباء و تمريض و وإداريين بإشراف الدكتورة رشا رفاعى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد فاضل مدير المستشفى، في العرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بوعي منتسبي جامعة حلوان والشعب المصري الذي قال للعالم أجمع إن مصر بلد الحضارة، معربا عن فخره بوعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والنزول إلى صناديق الاقتراع وممارسة الحقوق التي منحها الدستور المصري للمواطنين..



وأكد الدكتور السيد قنديل أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، مشيراً إلى أن مشاركة المصريين الإيجابية في الانتخابات تأتي تعبيراً عما يشعر به المصريين تجاه وطنهم مصر، وإعطاء رسالة للعالم أجمع في الانتماء الوطني بالاصطفاف لدعم الوطن في الانتخابات الرئاسية والمشاركة الإيجابية الكثيفة، والتي لم تقف عند حد المشاركة في التصويت فقط، بل امتدت لمشاركة الطلاب في دعم العملية الانتخابية من خلال تواجدهم أمام المقار الانتخابية وتيسير التعرف على اللجان الانتخابية والمساعدة في تنظيم وتوجيه حركة الناخبين، مؤكداً أن تلك الإيجابية تعكس الوعي القومي لدى الطلاب.

جامعة حلوان

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