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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال متزايد على لجان الانتخابات الرئاسية بقرى شمال سيناء

اقبال الناخبين علي
اقبال الناخبين علي لجان الانتخابات

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024  ،  إقبالا متزايدا من المواطنين على مقرات اللجان الانتخابية، خاصة في القرى بمحافظة شمال سيناء،   للإدلاء بأصواتهم  منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث لفعاليات الاستحقاق الرئاسي.

وقد تصدر  الشباب والمرأة  المشهد في مختلف المراكز والأندية الرياضية بالقرى والمدن.

 

حث الشباب:

وفى هذا الصدد.. أشار  إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة ، إلى الدور الفعال والهام في  مشاركة الشباب فى العملية الانتخابية من خلال التنظيم ومساعدة الناخبين وكبار السن وذوى الهمم .

والمشاركة كذلك  على حث الشباب أعضاء الجمعيات العمومية لمراكز الشباب والأندية بأهمية المشاركة السياسية كحق أصيل للمواطن مع التزام الحياد التام دون توجيه أو وصايا على حرية الرأى .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مشاركة شباب سيناء فى العملية التنظيمية والتنسيقية  للانتخابات الرئاسية يأتي تأكيدا على أهمية المشاركة الشبابية،.

وتضم  شمال سيناء  لجنة عامة بها 11 دائرة انتخابية موزعين على 40 مقر انتخابي بعدد 53 لجنه انتخابيه تضم 7 لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.
 

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محافظ شمال سيناء يتابع سير العملية الإنتخابية بالقرى والمدن


 

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