محمد الشناوي يوجه رسالة هامة لـ جماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

أكد محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، أن لاعبي الأهلي مستعدون لـ بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وأضاف خلال لقاء على قناة العربية، أن بطولة كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، والأهلي يشارك للمرة الرابعة على التوالي.

ولفت إلي أن الأهلي سيقابل نادي الاتحاد السعودي، وهو نادٍ كبير ولاعبونا مستعدون للمنافسة.

كانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الاثنين، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

https://www.youtube.com/shorts/4fHqta_uJ04