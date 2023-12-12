عنده 102 سنة| أكبر معمر في الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أكد مواطن يدعى يوسف، وعامل بكنيسة ماري جرجس، وهو أكبر معمر في الشرقية، والبالغ من العمر 102 عام، أنه يحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية كل عام.

وتابع: "أنا عايش في القصاصين بالشرقية، و جيت أشارك في الانتخابات زي ما شاركت في كل الانتخابات اللي قبلها".

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة

المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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