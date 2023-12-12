داعية إسلامية: الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي مُتَزيِّن بوعي الشعب المصري وإيجابيته

أدلت المهندسة عبير أنور، الواعظة بوزارة الأوقاف، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس في القاهرة.

وقالت عبير أنور في تصريح لها عقب إدلائها بصوتها، إنها شُرفت بتكليف من المجلس القومي للمرأة لمتابعة العملية الانتخابية في بعض اللجان التجمع الأول والخامس بالقاهرة، من حيث بدء اللجنة في موعدها وسرعة عملية العملية الانتخابية، مؤكدة أنها شاهدت المعاملة الراقية للناخبين ولم تجد غير ما يسر المواطنين.

ووصفت الداعية الإسلامية، الانتخابات الرئاسية بأنها عرس الديمقراطية المزدان بوعي الشعب المصري وإيجابيته، مقدمة الشكر للقائمين على تنظيم الانتخابات الرئاسية وسرعة إجراء العملية الانتخابية.

وتوجهت بالشكر لكل المشاركين في الانتخابات، قائلة: أشكر كل مواطن شارك في التصويت على الانتخابات ولم يترك استحقاقه الدستوري، مشيرة إلى أنها شاهدت الشاب والمسن وربة المنزل ومن الناس من جاء بأسرته وشعرت بحماسهم للإدلاء بأصواتهم في جو من البهجة أضافته الأغاني الوطنية والأعلام المصرية.