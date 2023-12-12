عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

داعية إسلامية: الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي مُتَزيِّن بوعي الشعب المصري وإيجابيته

الداعية الإسلامية
الداعية الإسلامية عبير أنور

أدلت المهندسة عبير أنور، الواعظة بوزارة الأوقاف، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس في القاهرة.

 

وقالت عبير أنور في تصريح لها عقب إدلائها بصوتها، إنها شُرفت بتكليف من المجلس القومي للمرأة لمتابعة العملية الانتخابية في بعض اللجان التجمع الأول والخامس بالقاهرة، من حيث بدء اللجنة في موعدها وسرعة عملية العملية الانتخابية، مؤكدة أنها شاهدت المعاملة الراقية للناخبين ولم تجد غير ما يسر المواطنين.

 

ووصفت الداعية الإسلامية، الانتخابات الرئاسية بأنها عرس الديمقراطية المزدان بوعي الشعب المصري وإيجابيته، مقدمة الشكر للقائمين على تنظيم الانتخابات الرئاسية وسرعة إجراء العملية الانتخابية.

 

وتوجهت بالشكر لكل المشاركين في الانتخابات، قائلة: أشكر كل مواطن شارك في التصويت على الانتخابات ولم يترك استحقاقه الدستوري، مشيرة إلى أنها شاهدت الشاب والمسن وربة المنزل ومن الناس من جاء بأسرته وشعرت بحماسهم للإدلاء بأصواتهم في جو من البهجة أضافته الأغاني الوطنية والأعلام المصرية.

عبير أنور الواعظة بوزارة الأوقاف الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

ترشيحاتنا

قساوسة من امام لجانهم بالقاهرة: الاستحقاق الدستورى واجب وطنى| صور

بعد الإدلاء بصوته.. نائب رئيس الوطنية للانتخابات: العملية تسير في مشهد حضاري|فيديو

لماذا لا توصل حكومة الاحتلال المساعدات إلى غزة مباشرة ؟

وزير النقل: خط "رورو" السريع للحاصلات الزراعية يساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية

نقل سيدة للمستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء الانتخابات بـ أسوان.. صور

رئيس لجنة بالشرقية يساعد كبار السن وغير القادرين تسهيلا للعملية الانتخابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

فيديو

شكلوا علم فلسطين.. مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

احتلت التريند.. صاحبة فيديو «حبيبي حبيبي حبيبي » تثير ضجة في الانتخابات|فيديوجراف

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ