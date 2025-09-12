قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإماراتية تستدعي سفير الاحتلال للتوبيخ

أفادت روسيا اليوم نقلا عن قناة "كان" الإخبارية بأن وزارة الخارجية الإماراتية وجهت استدعاءا لسفير الاحتلال لدى الإمارات يوسي شيلي للتوبيخ على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر.

وفي وقت سابق أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه أمير قطر دعم بلاده لجميع الإجراءات التي تتخذها الدوحة للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد الرئيس الإماراتي في تصريحات له على أن الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة يشكل انتهاكا لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها .

وكان  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قد وصل  الأربعاء، إلى الدوحة في زيارة أخوية إلى دولة قطر الشقيقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

وبذلك يكون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أول رئيس دولة يزور قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وتأتي الزيارة عقب اتصال أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساء الثلاثاء، مع أمير دولة قطر أعرب خلاله عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن إدانة دولة الإمارات هذا الاعتداء السافر، مؤكداً دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر الشقيقة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد على أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة قطر الشقيقة والقوانين والأعراف الدولية كافة ويقوض أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت إسرائيل استهدفت الثلاثاء قادة في حركة حماس عبر هجوم داخل الدوحة.

