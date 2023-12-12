العاملون في الأوقاف بسيناء يتوافدون على الانتخابات الرئاسية

توافد العاملون بمديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، فى مشهد وطني رائع، وتجسيدًا لمعانى الولاء والانتماء وحب الوطن، على لجان الاقتراع مند الصباح الباكر وحتى فترات المساء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ومشاركتهم فى الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس مصر لفترة رئاسية مقبلة.

كما شارك الأوقاف في مسيرة حاشدة فى حب مصر، يقودها فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثالث على التوالي.

وقد توافد العاملون بإدارة أوقاف غرب العريش على لجان الاقتراع مند الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ومشاركتهم فى العرس الوطنى



وتقدم فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء بالشكر لهم على حسهم الوطنى ، والشعور بالمسؤلية تجاه وطنهم، وأدائهم الإيجابى المشرّف.