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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة العريش يدلي بصوته في لجنة المغتربين

رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش يدلى بصوته

أدلى وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء ،  اليوم الثلاثاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024م بلجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين مجمع المدارس إحدى لجان المغتربين في العريش.


وقد أكد رئيس المدينة،  انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان في المدينة  مشيرًا إلي أن غرفة عمليات المجلس الفرعية تتابع سير العملية الانتخابية ولم تتلق أي شكاوي حتى الان،
أضاف رئيس المدينة أن العريش تضم أربعة دوائر انتخابيه موزعين على 18 مدرسة انتخابية بعدد 21 لجنة انتخابية تضم 3 لجان وافدين.
 

التاسعة صباحا:

وأكد  أن اليوم يشهد إقبالا كبيرا في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالعريش ..هذا وقد فتحت لجان الانتخابات الرئاسية في العريش أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحًا بعد وصول القضاة واتخاذ الإجراءات الإدارية لبدء عملية التصويت.


ودعا رئيس المدينة الأهالي بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى تظهر المدينة بشكل مشرف موجهًا التحية والتقدير للمواطنين الذين قاموا بالتصويت خلال اليومين الماضيين من الانتخابات.
 

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إقبال متزايد على لجان الانتخابات الرئاسية بقرى شمال سيناء

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