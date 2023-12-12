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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس غرفة الانتخابات بالإسكندرية: المكفوفون يدلون بأصواتهم بحرية بطريقة برايل

صدى البلد

أكد المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، على تخصيص مكان في جميع اللجان الانتخابية في هذه المحافظات لخدمة التصويت بطريقة "برايل" للمكفوفين من ذوي الهمم. ويأتي هذا الإعلان لتكريس دور المشاركة المدنية الفعّالة وتقديم خدمات شاملة للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

نفي الشائعات حول عدم قدرة المكفوفين على التصويت

في تصريحاته، نفى أبو سعدة الشائعات التي انتشرت حول عدم قدرة ذوي الهمم والمكفوفين على التصويت في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية. وأكد أن الخدمة التي توفر التصويت بطريقة "برايل" متاحة ومخصصة لهم، مؤكداً على إمكانية إدلائهم بأصواتهم بحرية ومساواة.

استمرارية التصويت والإقبال الكبير

تحدث أبو سعدة عن استمرارية التصويت لليوم الثالث على التوالي في العديد من اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، حيث تتجاوز عددها 18 لجنة عامة و533 لجنة فرعية. وشهدت هذه اللجان إقبالاً كبيراً من الناخبين خلال الأيام الأولى من الانتخابات، مما يعكس الاهتمام الكبير والالتزام بالمشاركة الوطنية.

الانتخابات الرئاسية: تنافس وتحديات

انطلقت الانتخابات الرئاسية صباح الأحد، وتتنافس فيها عدة شخصيات، من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسى وفريد زهران وعبدالسند يمامة وحازم عمر. يشمل السيسى رمز "النجمة"، وزهران رمز "الشمس"، ويمامة رمز "النخلة"، وعمر رمز "السلم". يشهد هذا التنافس الديمقراطي إقبالاً هائلاً من الناخبين الذين يسعون للمشاركة في تحديد المستقبل السياسي للبلاد.

إحصائيات الناخبين ومواعيد الإعلان عن النتائج

واستقبلت اللجان الفرعية، على امتداد محافظات مصر أكثر من 67 مليون ناخب، والتي يتم تضمينهم في قاعدة بيانات الناخبين. تمتد فترة الاقتراع من الأحد حتى الثلاثاء. من المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج رسمياً في 18 ديسمبر الجاري، وهو موعد متوقع ينضم إلى الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه مسبقاً.

جدول الإنتخابات وفترات الإعلان

وفي حال وجود جولة إعادة، ستكون للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024، بينما تجرى الانتخابات للمصريين في الداخل أيام 8 و9 و10 يناير، مع إعلان النتائج المتوقع في 16 يناير 2024. هذا يبرز الدور الحيوي الذي يلعبه التاريخ في تشكيل مستقبل البلاد.

 

تبرز جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في توفير بيئة ديمقراطية شاملة ومتاحة للجميع. وتظهر تلك الجهود من خلال توفير خدمة التصويت ببرايل للمكفوفين، مما يعكس التفاني في تحقيق المشاركة الفعّالة لجميع فئات المجتمع.

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