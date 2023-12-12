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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات شمال الشرقية يدلون بأصواتهم ويتفقدون اللجان

صدى البلد

أدلى المستشار سلامة سالم جاب الله،  رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمراكز شمال الشرقية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، في اللجنة الفرعية رقم ٥٤ ومقرها مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة ههيا.

وقام رئيس اللجنة يرافقه كل من المستشار عيد ناصف عبدالسميع والمستشار يسري مدني والمستشار يوسف الديب والمستشار طارق عبدالحميد، بتفقد عدد من اللجان للإطمئنان  على حسن سير العملية الانتخابية، وسير العمل في اللجان وانتظام عملية الاقتراع دون وجود معوقات.

وتفقد اعضاء اللجنة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة المتوافدين على اللجان للإنتخاب، والاطمئنان على توفير احتياجاتهم وتيسير عملية التصويت لهم.

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الجدير بالذكر انه يبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينها 10 لجان للوافدين، موزعة بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية .

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن  مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

فيما قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يراهن على وعي المواطن الشرقاوى وحرصه على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تمثل عرسا ديمقراطيا احتفالية فى حب مصر، يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة لاختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية، كما أكد على ضرورة تشجيع المواطنين والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإرسال لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة فى صنع مستقبل وطنهم الغالى مصر.

وأشار المحافظ إلى أهمية ممارسة جميع أبناء المحافظة حقهم الدستورى والقانونى فى الانتخابات الرئاسية والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن وستكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية في نسب التصويت.

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