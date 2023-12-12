للشهر الثالث.. محمد صلاح يحافظ على جائزة مميزة في ليفربول

حقق الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، جائزة لاعب شهر نوفمبر الماضي في صفوف الريدز.

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز فيها صلاح بجائزة لاعب الشهر في ليفربول هذا الموسم، بعدما حصل عليها المجري دومينيك سوبوسلاي في أغسطس الماضي.

وشارك صلاح مع ليفربول خلال شهر نوفمبر الماضي في 5 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

وتفوق صلاح على زميليه ترينت ألكسندر أرنولد ولويس دياز.

وقال صلاح، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي عقب تتويجه بالجائزة: "من الجيد دائما الفوز بتلك الجائزة، لكن أهم شيء الانتصار خلال المباريات وتسجيل الأهداف لصالح الفريق، هذا هو أهم شيء".

وعن لحظته المفضلة في الشهر، قال: "مباراة مانشستر سيتي كانت لحظتي المفضلة، لأننا كنا متأخرين في النتيجة وأدركنا التعادل، لذا سأختار تلك المواجهة".

أما عن أفضل هدف له خلال الشهر الفائت، فأوضح: "تسجيل الأهداف أمر جيد، لكن في ذلك الشهر سأختار صناعتي لهدف أرنولد ضد مانشستر سيتي".

وعن وصوله لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول، قال: "من العظيم إحراز ذلك العدد لمثل هذا النادي كبير".

وأكمل: "أنا سعيد للغاية، احتفلنا بعد المباراة مع الفريق ومع عائلتي.. أنا مسرور بسبب ذلك الرقم".

وواصل: "قلتها من قبل، يمكن أن نحقق أشياء مهمة خلال الموسم الجاري، يجب فقط أن نؤمن بأنفسنا ونواصل التدرب ولنرى ما سيحدث، لكن يجب ألا نضغط أنفسنا، يجب فقط أن نواصل اللعب ونستمر في الفوز".

وأتم: "يجب أن نأخذ كل مباراة على حدة، الأسبوع الجاري يجب أن نركز على الدوري الأوروبي، ثم نفكر في مباراة مانشستر يونايتد".

