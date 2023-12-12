التشكيلة الرسمية لمباراة انتر ميلان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد الإسباني، مساء اليوم، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويطمح الفريقان للفوز من أجل إنهاء المجموعات في الصدارة، حيث يتصدر الفريق الإسباني حاليا برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن إنتر الذي يحل ثانيا.

وأجرى إنزاجي العديد من التغييرات بتشكيل فريقه بجميع الخطوط، بعدما أراح باستوني، باريلا، لاوتارو مارتينيز، ليدفع بأوجوستو، فراتسي وسانشيز.



وفيما يلي تشكيل انتر ميلان:

سومير - دارميان - أتشيربي - كارلو أوجوستو - كوادرادو - فراتسي - كالهانجولو - ميختريان - ديماركو - سانشيز - تورام.

في المقابل، كشف ايمانول ألجواسيل مدرب سوسيداد عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

ريميرو - تراوري - زوبيلديا - لو نورماند - ايهين مونيوز - زخريان - زوبيميندي - ميرينو - كوبو - عمر صادق - أويارزابال.

