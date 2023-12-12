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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد عمال مصر: أزمة غزة ساعدت المصريين على فهم أشياء كانوا يجهلونها

صدى البلد

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر إنه يعتبر الـ 3 أيام الانتخابية عرسا انتخابيا.

وأوضح "جبران"، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان على شاشة المحور، أن أزمة غزة ساعدت المصريين على فهم ما هو السبب وراء شراء مصر للسلاح، منوها إلى أن كل الأمور التي حدثت الفترة الماضية ساعدت أن يكون هناك مصداقية في الطرح.

جهود الهيئة العليا للانتخابات

وأشاد "جبران"، بدور الهيئة العليا للانتخابات في هذه الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى، بوجود وتوفير لجان للمغتربين داخل المواقع بالصحراء، بالإضافة إلى جهود أخرى لتيسير الأمور للناخبين.   
 

محمد جبران اتحاد عمال مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 غزة مصر الهيئة العليا للانتخابات

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