رئيس اتحاد عمال مصر: أزمة غزة ساعدت المصريين على فهم أشياء كانوا يجهلونها

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر إنه يعتبر الـ 3 أيام الانتخابية عرسا انتخابيا.

وأوضح "جبران"، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان على شاشة المحور، أن أزمة غزة ساعدت المصريين على فهم ما هو السبب وراء شراء مصر للسلاح، منوها إلى أن كل الأمور التي حدثت الفترة الماضية ساعدت أن يكون هناك مصداقية في الطرح.

جهود الهيئة العليا للانتخابات

وأشاد "جبران"، بدور الهيئة العليا للانتخابات في هذه الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى، بوجود وتوفير لجان للمغتربين داخل المواقع بالصحراء، بالإضافة إلى جهود أخرى لتيسير الأمور للناخبين.

