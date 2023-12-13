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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| لن تصدق.. تناول هذه المشروبات لتقوية العظام.. زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

حرصت الاستايلست دينا عبد المعبود زوجة المخرج مجدي الهواري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

لن تصدق| تناول هذه المشروبات لتقوية العظام

عندما يتعلق الأمر ببناء عظام قوية والحفاظ عليها، فإن الأمر لا يقتصر فقط على رفع الأثقال والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، اختيارات المشروبات الخاصة بك يمكن أن تلعب دورا حيويا أيضا! يعد الحفاظ على عظام قوية وصحية أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، كما أن اتباع نظام غذائي مغذي ضروري لصحة العظام.

بملابس ملفتة| نورهان منصور تثير ضجة على السوشيال ميديا

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهو لها.

بالتاتو وفستان لافت..هيدي كرم تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير.

 

 

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