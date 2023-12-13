نشرة المرأة والصحة| لن تصدق.. تناول هذه المشروبات لتقوية العظام.. زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الاستايلست دينا عبد المعبود زوجة المخرج مجدي الهواري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

عندما يتعلق الأمر ببناء عظام قوية والحفاظ عليها، فإن الأمر لا يقتصر فقط على رفع الأثقال والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، اختيارات المشروبات الخاصة بك يمكن أن تلعب دورا حيويا أيضا! يعد الحفاظ على عظام قوية وصحية أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، كما أن اتباع نظام غذائي مغذي ضروري لصحة العظام.

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهو لها.

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير.