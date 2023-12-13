نشرة الفن.. عودة سما المصري بعد غياب... ورحيل زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها عودة سما المصري للظهور بعد غياب، ووفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم ومشاركة نجوم الفن في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

أدلت سما المصري بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنتها الانتخابية ، ونشرت فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام .

حرصت نقابة السينمائيين على تقديم واجب العزاء ونعي لزوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم الذي رحل منذ قليل.

تصدر اسم مسلسل بالطو وجعفر العمدة والممثلة جوري بكر قائمة البحث على محرك البحث جوجل خلال عام 2023.

أدلى الكينج محمد منير بصوته في الانتخابات الرئاسية بإحدى لجان الشيخ زايد اليوم، حرصا على المشاركة في العرس الانتخابي وتقديم الواجب الوطني.

روج المستشار تركي ال شيخ عن مسرحية “السندباد” أحدث مسرحيات موسم الرياض ، في منشور، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن أسماء الأعضاء المميزين، للجان تحكيم المسابقات الثلاث: الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، مع اقتراب انطلاقة نسخته الجديدة المنتظرة.

اختيرت الممثلة لوبيتا نيونجو رئيسا للجنة تحكيم مهرجان برلين لعام 2024، في نسخته الـ 74، المقرر إقامتها في الفترة من 15 حتى 25 فبراير المقبل.

اختيرت المخرجة الأمريكية تريشيا تاتل لتولي إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي قبل دورته المقبلة المقرر إقامتها في الفترة من 15 حتى 25 فبراير 2024.