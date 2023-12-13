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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. عودة سما المصري بعد غياب... ورحيل زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها عودة سما المصري للظهور بعد غياب، ووفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم ومشاركة نجوم الفن في آخر أيام الانتخابات الرئاسية. 

 

 

داخل لجنة الانتخابات.. أول ظهور لـ سما المصري بعد فترة غياب| فيديو

أدلت سما المصري بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنتها الانتخابية ، ونشرت فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام .

 

نقابة السينمائيين تنعي وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

 حرصت نقابة السينمائيين على تقديم واجب العزاء ونعي لزوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم الذي رحل منذ قليل.

 

بالطو وجعفر العمدة وجوري بكر الأكثر بحثا على جوجل خلال 2023

تصدر اسم مسلسل بالطو وجعفر العمدة والممثلة جوري بكر قائمة البحث على محرك البحث جوجل خلال عام 2023.

محمد منير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالشيخ زايد |فيديو وصور

أدلى الكينج محمد منير بصوته في الانتخابات الرئاسية بإحدى لجان الشيخ زايد اليوم، حرصا على المشاركة في العرس الانتخابي وتقديم الواجب الوطني. 

 

بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم.. تفاصيل أحدث عروض موسم الرياض| شاهد

روج المستشار تركي ال شيخ عن مسرحية “السندباد” أحدث مسرحيات موسم الرياض ، في منشور،  من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

 

صبا مبارك ورزان جمال..مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن لجان تحكيم مسابقاته الثلاث

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن أسماء الأعضاء المميزين، للجان تحكيم المسابقات الثلاث: الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، مع اقتراب انطلاقة نسخته الجديدة المنتظرة.

 

لوبيتا نيونجو تترأس لجنة تحكيم مهرجان برلين 2024

اختيرت الممثلة لوبيتا نيونجو رئيسا للجنة تحكيم مهرجان برلين لعام 2024، في نسخته الـ 74، المقرر إقامتها في الفترة من 15 حتى 25 فبراير المقبل. 

 

المخرجة الأمريكية تريشيا تاتل تتولى إدارة مهرجان برلين

اختيرت المخرجة الأمريكية تريشيا تاتل لتولي إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي قبل دورته المقبلة المقرر إقامتها في الفترة من 15 حتى 25 فبراير 2024.

وزيرة الثقافة نقابة السينمائيين موقع انستجرام مسرحيات موسم الرياض مسلسل بالطو عودة سما المصري

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