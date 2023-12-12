لوبيتا نيونجو تترأس لجنة تحكيم مهرجان برلين 2024

اختيرت الممثلة لوبيتا نيونجو رئيسا للجنة تحكيم مهرجان برلين لعام 2024، في نسخته الـ 74، المقرر إقامتها في الفترة من 15 حتى 25 فبراير المقبل.

فازت لوبيتا نيونجو بجائزة الأوسكار لعام 2014، كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، كما حققت نجاحا بمشاركتها في فيلم مارفل Black Panther بجزأيه.

اختيرت المخرجة الأمريكية تريشيا تاتل لتولي إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي قبل دورته المقبلة المقرر إقامتها في الفترة من 15 حتى 25 فبراير 2024.

وتم الإعلان عن اختيار تريشيا تاتل رئيسا لمهرجان برلين في مؤتمر صحفي اليوم، بعدما شغلت سابقا منصب رئيس مهرجان لندن السينمائي الدولي لمدة 5 دورات انتهت عام 2022، وستتولى مهام منصبها رسميا في أبريل 2024.

ومن المقرر أن تقام النسخة 74 من مهرجان برلين السينمائي الدولي في الفترة من 15 حتى 25 فبراير 2024، بعدما بلغت إجمالي مبيعات تذاكر المهرجان إلى 320 ألف حتى تاريخ 26 فبراير 2023.

وشهد مهرجان برلين السينمائي هذا العام حضور حوالي 20 ألف شخص محترم من 132 دولة، منهم 2800من الإعلاميين، وحقق سوق الأفلام الأوروبية حوالي 11 ألف و500 شخص.