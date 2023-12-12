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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرجة الأمريكية تريشيا تاتل تتولى إدارة مهرجان برلين

تريشيا تاتل
تريشيا تاتل

اختيرت المخرجة الأمريكية تريشيا تاتل لتولي إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي قبل دورته المقبلة المقرر إقامتها في الفترة من 15 حتى 25 فبراير 2024.

 

وتم الإعلان عن اختيار تريشيا تاتل رئيسا لمهرجان برلين في مؤتمر صحفي اليوم، بعدما شغلت سابقا منصب رئيس مهرجان لندن السينمائي الدولي  لمدة 5 دورات انتهت عام 2022، وستتولى مهام منصبها رسميا في أبريل 2024.

ومن المقرر أن تقام النسخة 74 من مهرجان برلين السينمائي الدولي في الفترة من 15 حتى 25 فبراير 2024، بعدما بلغت إجمالي مبيعات تذاكر المهرجان إلى 320 ألف حتى تاريخ 26 فبراير 2023. 

وشهد مهرجان برلين السينمائي هذا العام حضور حوالي 20 ألف شخص محترم من 132 دولة، منهم 2800من الإعلاميين، وحقق سوق الأفلام الأوروبية حوالي 11 ألف و500 شخص.

مهرجان برلين 2023

وشهد مهرجان برلين السينمائى الدولى لعام 2023، العديد من الفعاليات والأحداث المختلفة، وكان أبرزها حضور الفنانة المخضرمة هيلين ميرين، لعرض فيلمها Golda، المشارك في المهرجان. وحضور المؤتمر الصحفي لكامل أبطاله. 

 

وحرص صناع فيلم Disco Boy للممثل الألماني فرانز روجوسكي، والممثل المالي مور ندياي، والفنانة ليتيتيا كي، على حضور جلسة تصوير للترويج للعمل قبل عقد مؤتمر صحفي مع الصناع.

 

بينما حضرت الممثلة جيرالدين شابلن من أجل الترويج لفيلمها   Senecaوظهرت على السجادة الحمراء وهي تتراقص أمام عدسات المصورين.

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