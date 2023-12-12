إحباط في واشنطن.. تصريحات نتنياهو عن السلطة الفلسطينية تشعل غضب أمريكا

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسئولين أمريكيين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو الوحيد بين وزراء حكومة الحرب من رفض حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، قال المسئولين الأمريكيين، إن “التصريحات الإسرائيلية بشأن السلطة الفلسطينية ليست نهجا حكوميا”.

إحباط في واشنطن تجاه نتنياهو

وأوضحوا أن “الدوافع السياسية وليس الأمنية تكشف عن إحباط في واشنطن تجاه نتنياهو”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أفادت بأن الانقسام بين إسرائيل وأمريكا ينفجر إلى العلن مع تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن الحكومة.

وحسب “نيويورك تايمز”، فإن تصريحات بايدن تمثل أكبر تغير في لغة الولايات المتحدة بشأن إسرائيل منذ هجوم أكتوبر.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.

وأضاف بايدن، أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.