بمعالج كوالكوم وكاميرا فائقة.. موبايل ريلمي يبهرك بإمكاناته وسعره

يمتلك هاتف Realme 9 Pro من شركة ريلمي الصينية إمكانات مميزة للغاية، حيث يأتي مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع كاميرا بدقة 64 ميجا بيكسل، وبطارية ضخمة بالإضافة إلى سعر مناسب للشباب.

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف ريلمي Realme 9 Pro ، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر فإن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.

سعر هاتف ريلمي Realme 9 Pro

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 9 Pro في السوق المصرية بسعر يبدأ من 8 آلاف و 192 جنيهًا مصريًا.

مواصفات هاتف ريلمي Realme 9 Pro

وحصل هاتف ريلمي Realme 9 Pro على بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.6 بوصة، ودقة 1080 × 2412 بيكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع ميزة HDR10، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

وبالنسبة لعشاق التصوير، يقدم هاتف ريلمي Realme 9 Pro كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا ultrawide بعدسة واسعة دقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا ماكرو دقة 2 ميجا بيكسل وميزات HDR و panorama، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف ريلمي Realme 9 Pro، بمعالج من نوع Snapdragon 695 من شركة كوالكوم الأمريكية ووحدة معالجة رسوميات من نوع Adreno 619، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2 سعة 128 جيجابايت.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 9 Pro على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع ألوان الأسود والأزرق والأخضر.